Vackert så att det svider

Alexander Agrell hör Mandolin Oranges nya album.

Mandolin Orange SINGER-SONGWRITER. Tides of a teardrop.

Hur långt kan man 2019 komma med sparsamhet? Tja, vissa kommer till toppen av Billboards bluegrasslista.

Mandolin Orange överlastar inte sina album, för att uttrycka det milt. Kring sången på nya ”Tides of a teardrop” placerar sig försiktigt akustiska gitarrer, mandolin, fiol och ibland elgitarr, bas och trummor. Visst matchar den försiktigheten melankolin och den exakta återhållsamheten i Andrew Marlins låtskrivande och hans eftertänksamma, lågmälda sångstil. Men lite mer spännande inpass på mandolin och fiol (Marlin och partnern Emily Frantz har kapaciteten) skulle ändå ha lyft musiken en nivå till.

För övrigt är den vacker så att det svider. ”Tides of a teardrop” är Marlins sätt att bearbeta moderns död när han själv var 18 år. Sången ”Suspended in heaven” med öppningsraden ”Mother is gone” beskriver hennes resa med det högstämda språket från gamla klassiska countrylåtar, men är samtidigt så poetisk, jordnära och innerlig att allt klichédamm blåser bort.

Den tonen går igen i Andrew Marlins sånger, sedan kan de handla om smärtan i ständig ensamhet (”Lonely all the time”) eller om flickvännen som bara vill släppa in sin partner när hon är nere (”When she's feeling blue”).

Som sångare använder han små medel och skiftningar, men lyckas ändå lägga alla sina nakna känslor på bordet. Stämsången med Emily Frantz är lysande själfull.

Den 4 maj kommer Mandolin Orange till Palladium i Malmö.