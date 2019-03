Vild fantasi alltför upptagen av det vackra

Elina Pahnke läser Mimmi Corneliussons debutroman.

Hej vilt Mimmi Corneliusson. Lesbisk pocket.

”Det här är en gammal historia” upprepar Mimmi Corneliusson i sin debutroman. Och nog är historien om det krossade hjärtat en berättelse som tål att upprepas. Annars är det mesta i ”Hej vilt” nytt. Linda ger sig kärlekskrank ut i skogen. Hon inreder en lada dit gäster tillströmmar, statister i den revy hon planerar att sätta upp om sitt liv. Det är fantasins KBT, ett sätt att rusta sig mot det som gör ont genom att genomlida det i teaterform, med henne själv som regissör. Det är också en queer berättelse om hur hon formar en familj tillsammans med de udda figurer som har vägarna förbi hennes lada, en gemenskap som hotas av björnen i skogen och det normativa livet i staden.

Som titeln antyder är det en vild berättelse, också språkligt. Så pass vild att det tar lång tid att förstå sakernas tillstånd. Först halvvägs in i romanen framträder de till synes obegripliga tingen som rekvisita och språket förstås som instruktioner till en pjäs. ”Mitt i ladan står ett rum byggt av kartongväggar. Jag går in i det. Där är det skrapande ljudet starkare, där hänger tidningsurklipp, där ligger en bok och bläddrar sig själv”. Det är först när jag blir åskådare till repetitionerna av denna ovanliga pjäs som jag köper berättelsen.

Till en början är det en splittrad roman, alltför upptagen av det som är vackert. Här trängs diktliknande citat som inte fyller någon egentlig funktion och människor som känns som litterära konstruktioner. Det är inte fantasin det är fel på – romanens styrka är just kreativiteten. Men för att ta mig in under huden på Linda och hennes försök till ordning i ett kaosartat och krossat hjärta hade jag behövt bli inbjuden till teaterrepetitionerna redan från början. Mimmi Corneliusson hade kunnat sålla i det vilda och ändå fått läsaren att öppna ögonen för fantasins terapeutiska funktion.