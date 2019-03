Rögle förlorade mot Skellefteå – nu väntar HV71 i åttondelsfinal

Rögle tog ut målvakten Justin Pogge i slutet för att försöka ta en trepoängare. Då blev det förlust mot Skellefteå. Ängelholmarnas motståndare i play in blir HV71.

Efter nästan på dagen sex månaders grundseriespel kom den 52:a och sista omgången att ha betydelse för många lag. För Rögle att spela om en eventuell hemmaplansfördel i sin åttondelsfinal. För motståndaren Skellefteå att bevara sin sjätteplats och då gå direkt till kvarten.

Rögle fick chansen att ta ledningen i powerplay. Ted Brithén framför mål, men pucken utanför mål. Ted Brithén vid sidan om mål och passning upp till Linus Sandin framför, men pucken hoppade över bladet i skottögonblicket.

Målet kom lite senare. Lucas Elvenes ute vid sargen med en fin passning in i slottet till Daniel Zaar. I kanonläget att skjuta lurade han alla och hittade Taylor Matson vid vänstra stolpen. Ur dålig vinkel, men med tomt nät sprättade han in pucken till 1–0.

Skellefteå sökte kvitteringen och den var inte långt borta i den andra av två Rögleutvisningar tätt på varandra.

Efter den första periodens spel i landets olika arenor: Rögle–Skellefteå 1–0, HV 71-Linköping 2–0 och Malmö-Örebro 0–0

Det innebar att HV 71 just då hade gått förbi Malmö med ett mer gjort mål under säsongen. Alltså samma poäng, och exakt samma målskillnad, och... Malmö-Rögle i play in.

Läget efter ytterligare en period? Rögle fortfarande i ledningen mot Skellefteå, nu med 2–1, men förutsättningarna till slutspelet förändrat. HV 71 i fortsatt 2–0-ledning, men Malmö hade nu 3–1 mot Örebro och upp från åttonde till femte plats. Skellefteå plötsligt nere på sjunde och, framför allt, HV 71 åtta och Rögles blivande play in-motståndare. HV 71 med hemmaplansfördel.

Knappt tio minuter in i perioden serverades Joakim Lindström en macka, tog emot pucken och ett skär framåt. Rögles målvakt Justin Pogge med en fin parad. Tio sekunder senare satt Lindström i utvisningsbåset.

Det utnyttjade Rögle. Daniel Zaar ett jätteläge att öka på ledningen. Pucken kvar i offensiv zon och till Éric Gélinas. Med ett handledsskott från blå gjorde den nye backen sitt första mål i Rögle fram till 2–0.

Skellefteå reducerade. En smart passning av Bud Holloway fram till Adam Pettersson. Han snärtade upp pucken i det bortre krysset.

Mycket talade för att Skellefteå skulle trycka allt framåt i tredje. Röglebacken Daniel Bertov åkte ut och i ett till synes statiskt powerplay hittades en lösning som slutade i 2–2 av Albin Eriksson.

Med mindre än två minuter kvar gjorde Rögle ett sista desperat försök för att ta en trepoängare och hoppas på resultaten i övriga matcher sen skulle gå deras väg.

Men då avgjorde Bud Holloway med 2–3-målet i öppen kasse.

Åttondelsmatcherna spelas i bäst av tre matcher

Rögle inleder på bortais i Jönköping den 16 mars, sen väntar match i Ängelholm den 18 mars. En eventuell tredje match spelas i Jönköping den 20 mars.