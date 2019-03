Trummisar som hållit takten ihop i mer än 30 år

Skromberga blåsorkester, Billesholms musikkår och Klippans ungdomsorkester – alla leds de av en slagverkare som danats i Höganäs musikkår. De har följts åt genom åren och brinner för att blåsmusiken ska leva vidare.

– En gång spelade vi sju stämmor på tre man, säger Tomas Nordström, apropå en spelning för länge sedan när det var ont om slagverkare.

Anekdoterna duggar tätt när tidningen träffar slagverkarna och orkesterledarna Magnus Wester, Magnus Dahlqvist och Tomas Nordström på Klippans musikskola, som är Magnus Westers arbetsplats.

Deras vänskap grundades i Höganäs där Tomas Nordström och Magnus Wester växte upp. De var i tonåren när de började i stadens musikkår på 1980-talet. Där spelade också Magnus Dahlqvist, vars far ledde orkestern. Magnus var tio år äldre och undervisade redan på musikskolan.

Sedan den tiden har de följts åt, ofta spelat i samma orkestrar och sammanstrålat i samband med olika projekt.

Idag leder Magnus Wester Klippans ungdomsorkester, Tomas Nordström Skromberga blåsorkester och Magnus Dahlqvist Billesholms musikkår.

Det är tre orkestrar i ett område där blåsmusiktraditionen är ovanligt livaktig.

– Klippan har två orkestrar, Bjuv har tre, Höganäs en, men Helsingborg har inte en enda, säger Tomas Nordström.

Magnus Wester, den ende i trion som inte vuxit upp med musicerande föräldrar, är ensam om att ha yrkesutbildning som musiker. På senare tid har han också sällat sig till Klippans rocktradition och börjat spela i ett band med medlemmar från Lasakungen och Dolken i håsan.

– Jag har aldrig spelat rock i den bemärkelsen, säger han och tillägger att det är riktigt kul.

När inspelad musik dominerar på tv är det många som sällan ser orkestrar, märker Magnus Wester bland sina elever.

– Känslan och uppfattningen av instrumenten saknas, Där är min roll som lärare att improvisera och visa.

Magnus Dahlqvist kan inte låta bli att dra historien om när hans yngre namne en gång i ungdomen föll baklänges med hela trumsetet under en konsert. Magnus Dahlqvists far som dirigerade höll god min. Den inställningen har sonen tagit fasta på. Filosofin går ut på att låta nya medlemmar få tid att växa in i orkestern och att det inte måste låta perfekt med en gång.

– Börjar du hacka som dirigent är du inne på fel spår, säger Magnus Dahlqvist.

Idag är det ganska vanligt att blåsorkestrar spelar rockmusik, men än hänger marschmusiken med. Billesholmskåren brukar också i likhet med Skrombergaorkestern marschera genom byn på särskilda dagar.

– Att marschera och spela är en konst i sig. Det är en glädje att göra det och Billesholms musikkår har alltid tyckt om det, säger Magnus Dahlqvist.

Skrombergakollegan Tomas Nordström säger att det är lite som ett jobb att spela i orkester. Alla måste göra sitt för att det ska bli något.

Men det lustbetonade är ändå avgörande, inte minst i amatörorkestrar.

– Musik är förbannat kul. Vanlig jazztrio eller rockband, det handlar inte om vad man spelar. Du kan spela musik oavsett om du är 15 eller 95. Det är lika roligt, säger Tomas Nordström.

De tre manliga slagverkarna har övervägande spelat med andra män genom åren. Den tendensen märks fortfarande med en tredjedel kvinnliga musiker i Skromberga och något färre i Billesholm. I Klippans ungdomsorkester är könsfördelningen däremot jämn.

– Det är fler och fler tjejer som spelar slagverk, säger Magnus Wester.

Medelåldern bland musikanterna är hög i Skromberga och Billesholm. Förhoppningen är att klara av ett generationsskifte utan att tappa allt för många deltagare.

– Det kommer nog att blir ett glapp om några år, säger Magnus Dahlqvist och uppskattar att tre av 30 i Billesholms musikkår är under 25.