Öresundskraft är som jag upplever det ett mycket välskött bolag och består av framförallt fjärrvärme, fjärrkyla, elnät och elhandel. Allt utom elhandel får betraktas som monopolverksamhet och ingår i stadens infrastruktur.

En köpare av Öresundskraft är framförallt intresserad av monopolverksamheten eftersom där finns potential att höja priserna.

Elhandeln är konkurrensutsatt och köp och försäljning sker till marknadspriser. Bortsett från dikeskörningen i Danmark lär det inte finnas några större resultat i denna verksamhet.

Sven-Åke Olofsson skrev i HD 11 mars att det fanns starka argument för att sälja Öresundskraft och gjorde jämförelsen med statens försäljning av Vin & Sprit. Jag instämmer att ett konkurrensutsatt bolag som V&S inte bör ägas av samhället. Jämförelsen med Öresundskraft är dock irrelevant när det ena bolaget är konkurrensutsatt på marknaden och det andra är ett monopol.

Ekonomidirektör Ulf Krabisch menar att en försäljning ur ekonomisk synvinkel är positiv för Helsingborgs stads redovisning. Det är möjligt att han har rätt. Det är dock viktigt att höja blicken över bokföringen och bedöma vad som är bäst för Helsingborgarna. Om detta görs upplever jag att de negativa konsekvenserna överväger.

Det finns en klar vinnare vid en försäljning utöver köparen och det är staten, eftersom det utgår moms på de kommande avgiftshöjningarna.

Det har tidigare skett försäljning av infrastruktur i Malmö och Stockholm till EON respektive Fortum. Politikerna i Helsingborg borde lära sig av dessa misstag.

Jag upplever att Peter Danielsson och co gjort en hel del positivt för Helsingborg. Än så länge är det inte för sent att korrigera tankevurpan. Många misstag i politiken kan korrigeras. En försäljning av Öresundskraft kan dock inte repareras. Det är viktigt att alla medlemmar i kommunfullmäktige sätter sig in i frågan och tänker efter före.

Willard Möller

Fd revisor i Öresundskraft