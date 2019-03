Elvis har inte lämnat Malmö arena, han kom aldrig in

Håkan Engström lider ännu en gång för Elvis Presleys skull. Men han är glad över att få se Ed Enoch på ganska nära håll.

Elvis - the musical SHOW. Malmö arena 15/3.

”Vad är det Elvis behöver”? funderar Tom Parker, Elvis Presleys beryktat giriga manager, när han en bit in i föreställningen analyserar konceptet för stjärnans filmer. ”Några låtar. En liten berättelse. Och så lite tjejer”. Sedan skrattar han lömskt.

Manusförfattaren, om det finns en sådan, lyckas med den korta passagen nästan sätta ord också på konceptet för den aktuella showen. Men bara nästan, för någon berättelse i egentlig mening finns inte.

Framför allt är ”Elvis - the musical” ingen musikal. Kanske kan man kalla den nummerrevy: en ansenlig mängd sångnummer, presenterade i en kronologi som nästan är definitionen på begreppet huller om buller, avbrutna då och då av några sketchartade fast aldrig roliga talteater-scener med nödtorftig dialog. Att rätt upp och ner spela låtar som ingick i Elvis Presleys filmmusikaler gör inte den här föreställningen till en musikal.

Showens stjärna är en irländsk sångare som heter Grahame Patrick. Han saknar inte sångtalang, men det låter som om han i sitt liv hört fler Elvisimitatörer än sådana artister som Elvis Presley hämtade inspiration och material ifrån.

Ja, var kom Elvis Presley ifrån? Vi får lära oss att han var en ung lastbilschaufför. Som sådan – iklädd blåställ – stormar han in i Sam Phillips Recording Service Studio, den första gången för att spela in en låt till sin mamma inför hennes födelsedag, den andra för att skapa rock'n'roll-historia. Raka puckar. Att det där med mamma bara är en myt (hennes födelsedag var inte ens i närheten) spelar mindre roll; en myt är en myt.

Annat är mer irriterande. Som det där med blåstället. Den tonårige Elvis hade rykte om sig att vara en flärdfull, nästan fjollig ung man – halvvägs till Little Richard i sin klädstil – som såg lika malplacerad ut i en lastbilshytt som i en inspelningsstudio. Grahame Patrick däremot fortsätter att se ut som en lastbilschaufför, alldeles oavsett vad han klär på sig: guldlamé, svart kostym, skinnoverall, sparkdräkt med fladdrande byxben vida nog för att tälta i.

Är jag orättvis? Är det rimligt att kräva att en scenshow ska hålla sig till sanningen? Nej, det tycker jag inte. Men ska man ersätta sanningen ska ersättningen vara antingen en bra historia eller en gestaltning som berättar något annat: något om musikens väsen, om tidsandan, om artistens själsliv, om eller i värsta fall om jordnötssmörsmackor med grillad banan.

Ja, eller så nöjer man sig med att göra en hejdundrande bra musikalisk show. Det är inte att förakta, det är vad Elvis karriär till stora delar handlade om.

Bakom sig har Grahame Patrick sju instrumentalister; det snällaste man kan säga om dem är att ingen i rytmsektionen någonsin suger lika mycket som blåsarna. Vid sin sida har han den senaste upplagan av The Stamps Quartet, en ärevördig gospelkvartett som år 1969 värvade en ung baryton vid namn Ed Enoch. När JD Sumner & The Stamps Quartet i slutet av 1971 ersatte The Imperials i Presleys stora ensemble var han redan varm i kläderna. Han stannade till Elvis död sex år senare. Han uppträdde med Elvis vid över 1000 konserter och var en av dem som sjöng vid begravningen. Ed Enoch är den som skänker showen autenticitet. Han gör det jobb man kan förvänta sig.

Detta är en tysk produktion – bortsett från gospelkvartetten och pianospelande kapellmästaren Robin Scott är tyska – och den heter egentligen ”Elvis - das Musical”. Det är en intresseväckande titel. Tänk om någon verkligen gjort en musikal, baserad på Elvis tid som värnpliktig i Tyskland 1958-60 och kanske med något om spelet kring filmmusikalen ”GI Blues” från 1960 som delvis filmades i Tyskland (om än inte scenerna med Elvis). Lägg till något om hur Tom Parker – illegal holländsk invandrare, vars skräck för att inte bli insläppt i USA om han lämnade landet – är främsta förklaringen till att Elvis aldrig turnerade i Europa. Där finns en konflikthärd att spinna en musikal kring.

Den här ”musikalen” däremot leder ingenvart. Elvis dör aldrig ens. Fast till slut lämnar Grahame Patrick byggnaden.