En självutplånande kypares inre sammanbrott

Hade Matias Faldbakken någon gång haft ett helt vanligt jobb skulle det kanske ha varit som servitör. Nu har han i stället skriviten roman om en neurotisk kypare som gör allt för att uppfylla de välbeställda gästernas nycker.

Huvudpersonens liv och universum ryms i en anrik restaurang, The Hills, vars like aldrig har funnits i Oslo, enligt Faldbakken. "The Hills" heter också hans lätt absurdistiska roman som just har kommit på svenska.