Hofsö spräckte målnollan: "Rolig utmaning med BoIS"

Succé i fjol, men ratad av klubbar på högre nivå. När Landskrona BoIS besegrade ÄFF med 2–0 gjorde hemvändande Robin Hofsö sitt första mål och sin första hela match.

Träningsmatch

Landskrona BoIS 2 (1)

ÄFF 0 (0)

Landskrona BoIS bygger nytt efter degraderingen från superettan och Ängelholm bygger nytt efter respasset från division 1. Under torsdagen möttes lagen i en träningsmatch och då var BoIS numret större.

Dennis Olofsson assisterade till Robin Hofsö i den 35:e minuten och knappt två minuter in i andra halvlek serverade Dennis Olofsson en annan forwardsvärvning, Linus R Olsson, som snyggt nickade in 2–0.

Efter sju mållösa halvlekar i rad var målen och segern välbehövlig.

– Det är otroligt bra att vi fick in bollarna. Det är fantastiskt med en vinst och att vi höll nollan, vi har en god känsla till nästa match, säger Robin Hofsö.

Den 25-årige forwarden brände ett par målchanser innan han fick nätkänning. Och för första gången sedan höstens tävlingssäsong med Eskilsminne spelade han en hel match.

– Jag blev frustrerad i början, men den gick in till slut. Det satt långt inne. Det var skönt, säger han.

I fjol öste han in 19 division 1-mål när Eskilsminne skrällde. Innan nyår testades Robin Hofsö av Trelleborg och i januari provtränade han med Jönköpings Södra.

Men det blev inget superettankontrakt.

– Det kändes bra på träningarna med Trelleborg men jag fick ett nej. Det var bara att köpa det och sen åkte jag på semester. Jag kunde ju träna, men det var inte alls samma som att springa på planen, säger han.

Strax efter att han kom hem från semestern gjorde han två träningar med Jönköping.

– Man förstår att det inte gick riktigt bra, jag var dåligt tränad. Men jag är ändå nöjd med vad jag presterade. Det var kul att visa upp mig, men det föll på BoIS i stället, säger han.

Misströstar du att det inte blev superettan?

– Klart att mitt mål var att komma så högt som möjligt, men sen kom utmaningen med BoIS. Det är ett mycket ungt lag och en rolig utmaning för egen del eftersom jag själv har varit ungdom här. Det är fantastiskt spännande.

Var Eskilsminne ute ur bilden?

– Nej, absolut inte. Men Eskils är ett färdigt lag, de har många bra spelare och klarar sig själva. Här är det många unga spelare och jag får vara i en ledande roll och sporra andra med det jag gör. Det tycker jag är fantastiskt roligt.

I Eskilsminne bildade Robin Hofsö ett fruktat forwardspar tillsammans med Emil Åberg. I BoIS spelar han centralt i en 4–3–3-formation.

Det är skillnad.

– Otroligt mycket faktiskt, det är jättesvårt. Jag är van vid att springa på allt där framme, men det kan jag inte nu eftersom jag är själv centralt. Det är bara att göra vad jag kan, säger han.

Efter helgens teambuildningresa i Berlin matchar BoIS mot division 2-laget Halmia på tisdag. Om mindre än en månad är det seriepremiär.

– Jag tycker att det har sett bra ut. Defensivt har det fungerat jättebra, vi får svetsa på sista tredjedelen och få ihop allt i en helhet innan premiären, säger Robin Hofsö.

Noterbart är att BoIS ytterbacksvärvning Jonathan Asp utgick skadad strax innan halvtidspausen. I slutskedet av matchen linkade även ÄFF-mittbacken Emil Rydström ut.

Så spelade BoIS: Amr Kaddoura – Dennis Olofsson, Philip Andersson, Viktor Wihlstrand, Jonathan Asp (ut 42 min) – Måns Ekvall (ut 46 min), Igor Arsenijevic (ut 65 min), Sumar Almadjed – Kevin Jensen (ut 65 min), Robin Hofsö, Linus R Olsson (ut 65 min).

Inhoppare: Jesper Lernesjö (in 42 min), Filip Olsson (in 46 min), Joel Sundström (in 65 min), Hampus Ferhm (in 65 min) och Jacob Ondrejka (in 65 min).

Så spelade ÄFF: Robin Streifert – Anton Hallbäck, Emil Rydström (ut 82 min), Björn Westerblad, Niklas Svensson – Marcus Eriksson (ut 75 min), Edvin Nilsson – Assad Al Hamlawi, Alexander Engholm (ut 69 min), Axel Olsson (ut 69 min) – Philip Comnell (ut 65 min).

Inhoppare: Stephan Olsson (in 65 min), Lowe Ohlander (in 69 min), Josef Getachew (in 69 min), Rasmus Strandberg (in 75 min), Adam Sreis (in 82 min).