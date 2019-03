Ny after work ska locka tusentals till Helsingborg arena

En after work för upp till 2 500 människor i Helsingborg arena. Bakom den helt nya satsningen står Alexander Adstedt och Anton Rannestig.

– Folk ska få uppleva något magiskt och massivt, säger Anton Rannestig.

Alexander Adstedt och Anton Rannestig står bakom Helsingborgs största aw som arrangeras i april. Bild: Stefan Lindqvist

I höstas testade Alexander Adstedt och Anton Rannestig från eventbolaget See You Monday en ny typ av after work på restaurangen Gastro.