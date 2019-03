Nöje

Topplistorna: Melodifestivalen fortsatt i topp

Förra veckan tog John Lundvik över förstaplatsen på singellistan med "Too late for love" och där har han stannat. Samtliga i topp fem på listan har tävlat i årets Melodifestival. Ariana Grandes "Thank u, next" är tillbaka på toppen på albumlistan, medan In Flames sjunker hela fem placeringar.