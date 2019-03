Jag fick vänta i mer än ett år för att få en tid till en näsoperation. Slutligen blev jag inbokad i mitten av januari i år. Klockan 07.00 på Ängelholms sjukhus. På fastande mage drack jag två glas vatten klockan 05.00. Jag sov ingenting på hela natten, för att kunna behålla det läkaren ordinerat.

Jag ansökte om ledighet från mina två olika jobb och fick kämpa för att frigöra sammanlagt 14 dagar. Jag arbetar nämligen både i Norge och i Sverige och det är svårt att frångå det inplanerade schemat.

Klockan 06:00 infann jag mig på Ängelholms sjukhus den aktuella dagen och anmälde mig i receptionen. Betalade 300 kronor för besöket samt parkering för en hel dag. Jag kom in till operationsenheten och anmälde mig även där. Efter ett tag kom jag in i operationsdelen av sjukhuset. Jag bytte mina kläder och underkläder för att vara redo för operation. En undersköterska kom in och gjorde några undersökningar runt magen och sedan kom en sjuksköterska och gav mig åtta tabletter, däribland morfin.

Efter några minuter började min kropp bli bedövad, medvetslös. Plötsligt kom läkaren in och sade att operationen blivit inställd. Va? svarade jag. Ja, min operation blev inställd för att det var fem sjuksköterskor som inte kommit till jobbet. Vadå? svarade jag igen. Läkaren sade att det inte är mycket att göra och vi får boka in en annan tid till operation.

Men hur har ni tänkt nu? Vad ska jag göra med min döda kropp? Jag var helt slut och kunde inte känna något och knappt prata.

Jag har fått alla undersökningar och väntat hur länge som helst på detta och fått ledighet för två veckor, vad är detta?

Jag lade mig några timmar på en bädd i operationsenheten tills jag kunde stå och gå några steg, efter morfinet. Morfin, som används till cancerbehandling och därtill andra tabletter. Detta är absolut oacceptabelt, detta kan inte hända någon annanstans i världen. Återigen – hur tänker ni? Snälla? Vi bor i Sverige år 2019. Vad är det för administrativt arbete?

Sjukhuset borde kunna se hur många sjuksköterskor de har på plats och hur många som ska till operation och göra allt klart INNAN de ger mig medicin och gör alla sina undersökningar. Nu har jag förlorat tid, pengar och min hälsa för minst två dagar. Efter den här händelsen mådde jag inte bra, varken fysiskt eller mentalt.

Jag förstår fortfarande inte hur de kunde göra så här. Det här är en människas liv, mitt liv i händerna på ansvarsfulla (?) människor.

Nu har jag fått en ny operationstid. Två månader senare. Samma procedur och lika svårt att få ledigt, ytterligare två veckor, från mina arbeten. Hoppas det går bättre den här gången.

