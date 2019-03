Luleå kraschade guldpartyt: "Vi visar pondus"

Luleå blåste Linköping på guldfesten. När det blev vinna eller försvinna reste sig finalfavoriten och vann den tredje SM-finalen med klara 5–1. – Vi har en speciell styrka som vi plockar fram i dag, säger Luleås Emma Nordin till SVT.

Drygt 2 800 åskådare hade kommit till Stångebrohallen, de allra flesta festsugna och med guld för ögonen efter två klockrena Linköpingssegrar i de inledande SDHL-finalerna.

Men när det gällde som mest reste sig det regerande mästarlaget Luleå.

– Det är fantastiskt skönt att vi kan vinna, vi går ut och visar lite pondus i dag. Oavsett vad som har hänt i de första två matcherna så har vi i gruppen hela tiden känt att vi har trott på oss själva. Vi har en rejäl trygghet i gruppen och det visar sig i dag, säger Luleås Emma Nordin till SVT efter matchen.

Luleås backstjärna Jenni Hiirikoski utgick skadad i lördags och var ett frågetecken inför den tredje finalen. Hon kom till spel – och var en av de stora förgrundsfigurerna.

– Hon är stenhård, så jag visste att hon skulle spela. Hon är jätteviktig för oss, både på och utanför isen, sade Luleåforwarden Melinda Olsson till SVT i en av periodpauserna.

Det var Olsson som gav Luleå en drömstart på matchen då hon forcerade in en retur sedan gästerna hade satt hård press på hemmamålvakten Evelina Suonpää, som bara hade släppt in ett mål på 70 skott under de två första finalerna.

Men Linköping kvitterade snabbt genom Sidney Morin.

Då klev Hiirikoski fram med en strålande soloprestation. När hennes lagkamrater åkte och bytte i numerärt överläge solokörde Luleåkaptenen rakt genom Linköpingsförsvaret och sköt i högra krysset.

Det var en jämn första period, men i andra dominerade Luleå långa stunder. I numerärt överläge styrde Linn Peterson in 3–1.

– Vi har sänkt axlarna och släppt handbromsen. Nu är det inte vi som är favoriter längre, förklarade Peterson islossningen för SVT i periodpausen.

I den tredje perioden lyfte Petra Nieminen in 4–1 med en backhand och Emma Nordin fastställde 5–1 i numerärt överläge.

Även om Linköping blåstes på guldfest på hemmaplan kan laget få fira i Luleå i stället. Det är fortfarande fördel LHC inför den fjärde finalen i Luleå på onsdag.

Även en eventuell femte final avgörs i Luleå.