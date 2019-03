Malmö – Europas hetaste spelstad?

Fakta

I dagsläget finns över 50 bolag i den södra spelregionen, som omfattar Skåne och Blekinge. I hela regionen finns nu runt 1000 anställda inom branschen.

De flesta bolagen ligger i Malmö, även om det exempelvis också finns bolag i Blekinge och övriga Skåne, som Lund och Helsingborg.

Malmös spelutbildning The Game Assembly rankades förrförra året som världens näst bästa av The Rookies, en internationell spel- och designutmärkelse.

Ett av de tidigaste Malmöbolagen som uppmärksammades var King i samband med mobilspelet Candy Crush Saga.

Andra uppmärksammade bolag som finns i staden är:

• Massive Entertainment – ägs i dag av Ubisoft men beläget i Malmö. Står bakom spel som Tom Clancy's The Division och uppföljaren The Division 2. Arbetar just nu med Avatar.

• Illusion Labs –har utvecklat spel som Mr Crab, Labyrinth och Labyrinth 2.

• Frogsong – släppte Spellsworn förra året.

• Mediocre – producerat spel som PinOut och Smash Hit. Företaget finns var, men producerar inte längre nya spel.

•Tarsier – har bland annat utvecklat Little Nightmares och virtual reality-spelet Statik.

• Simogo – släppte uppmärksammade Year Walk år 2013. Aktuella med Sayonara Wild Hearts, ett spel som osar av popmusik och motorcyklar.

• PixelShade – Malmöbolag som gjort kattäventyret Unsung.

• Danska "Hitman"-skaparna IO Interactive har precis öppnat i Malmö.

• Avalanche – har närvaro i Stockholm men valde även att öppna i Malmö förra året.

Källor: The Game Assembly, Game Habitat samt bolagen