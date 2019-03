Kalle Lind läser Christer Borgs bok om ett liv mitt i centrum av det skånska nöjeslivet.

Christer Borg Mina nöjesbekanta – från A till Ö. Kira förlag.

Christer Borg var i många år en av Sydsveriges ledande nöjesjournalister. Han hamnade på Kvällsposten 1962 och stannade tills andra tyckte att han skulle gå för drygt tio år sedan. Åren därefter ägnade han i hög grad åt att fördjupa sig i den skånska och internationella nöjeskultur han bevakat i sin yrkesroll, vilket bland annat resulterat i fyra böcker för Malmöbaserade Kira förlag. Han hann precis lämna in de sista kapitlen till ”Mina nöjesbekanta – från A till Ö” innan det oundvikliga drabbade honom.

I boken tecknar han i fyrtioett kapitel konturerna av en svunnen skånsk nöjesvärld: påkostade spektakel på Kronprinsens showrestaurang, jazzlegender i svenskt folkparksduggregn, ett Malmö-TV som levererar dramaserier och prime-time-talkshower och vinner guldrosor i Montreaux, hotellentreprenörer och cirkusdrottningar och smörsångare.

Det är en sorts vräkigt sjuttiotal han rör sig i, prytt med Stikkan Andersons hästskomustasch och Lill-Babs mest permanentade lugg. Boken utspelar sig för all del lika mycket under andra decennier, men genomsyras ändå av känslan av en tid när Abba är störst i världen men likväl handlar blåvita konserver på Konsum och gör sina rotfyllningar på Folktandvården. Tobaksrökning är fortfarande ofarligt, artister och journalister lever närmast symbiotiskt, Danmark finns som en ständig tillflyktsort om Krångel-Sverige blir för krångligt. Soundtracket är alltid Frankie Boy, Ol’ Blue Eyes, Francis Albert från New Jersey.

Det är med andra ord ett helt annat sjuttiotal än det som ofta presenteras, långt från Lukas Moodyssons kollektivskildring ”Tillsammans”. Politiken lyser med sin frånvaro i Christer Borgs minnesbilder. Han var på plats när Abba vann i Brighton 1974 och skrev redan 1977 den första boken om gruppen, men har inga kommentarer till den aggressivitet den svenska proggrörelsen hyste till deras påstått världsfrånvända kommersialism. I Borgs värld är nöje och samhälle två olika saker.

Som journalist och minnestecknare präglas han av lust. Borgs kärlek till Povel Ramels knasigheter, Nisse Ahlroths buskishumor, Quincy Jones jazzarrangemang, Monica Zetterlunds fraseringar eller journalistkollegors nyhetshunger är tillräcklig. Han vill inte analysera. Han vill bara vara med. Han är barnet som fått tillgång till gotteboden.

I linje med det vill han gärna minnas det positiva hos folk. Flera av dem han skriver om var kontroversiella i sin samtid och hade både fiender och mindre smickrande personlighetsdrag. Borg minns dem för deras arbetsinsatser, för deras musikalitet eller pr-sinne, för den underhållning de presenterat och som berikat Borgs liv. Han vill inte vara den som hugger dem i ryggen bara för att de råkar vara döda eller bortglömda.

Det är klart att Stikkan Anderson hade ”kort stubin” eller att somliga artister var lite för törstiga för sitt eget bästa, men det är inget Christer Borg vill gå närmare in på. Till och med Anita Lindblom, under sin storhetstid känd som en av våra mest krävande divor, minns han sina lyckligaste stunder med. Han kallar henne visserligen ”besvärlig och lynnig”, men det är snarare som att han tycker det är tråkigt för hennes egen del. Själv återkallar han när hon behövde kissa i en champagnekylare under en flygfärd och betonar hennes humor och generositet.

Det hade kunnat bli andefattigt och tandlöst, men blir snarare charmigt. Det kan vara första gången jag läser en äldre mans minnesanteckningar utan att se ett spår av vare sig bitterhet eller självgodhet.

Jag tillhör själv dem som gärna placerar in underhållning i ett samhälleligt sammanhang. För mig är det ett sätt att ge det glättiga status. Genom att visa hur nöjet alltid korresponderar med politiken och världshändelserna så visar man också att det är viktigt och fyller en funktion. Christer Borg tänker inte så. Han anser inte att underhållningen behöver försvaras. Den står – eller dansar – på sina egna ben. Den fyller sin egen funktion och bär sitt eget värde. Han ägnade sitt liv åt nöjet och blev av allt att döma en nöjd människa.