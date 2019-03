New Orleans är en sjudande gryta av franska, karibiska och afro-amerikanska influenser. Upplev en stad med unik musikkultur och ett creolkök fullt av doft och smak.

Den afroamerikanska hyllningen till indiankultur i New Orleans har sina rötter i 1800-talet. Den visar sig under festivaltider i form av fantasifulla dräkter. Bild: Anders Pihl

” If you go to New Orleans, you ought to go see the Mardi Gras…”