Seriously, London …

Britter är ofta enkla att tycka om. Lättsamheten, den delvis spelade, är charmig. Humorn slagkraftig.

”the joke of Europe”, Europas driftkucku, var det mitt i prick. Splittringen har i två och ett halvt år delat landsändar, städer, partier och familjer. Brexithaveriet har gått för långt. Men när parlamentsledamoten Mike Gapes i torsdags deklarerade att britterna nu är, Europas driftkucku, var det mitt i prick. Splittringen har i två och ett halvt år delat landsändar, städer, partier och familjer. Brexithaveriet har gått för långt.

Fokus. I sin senaste En som kan ta det mesta med en klackspark och ett garv är Johan Hakelius, anglofilen som är politisk chefredaktör för nyhetsmagasinet. I sin senaste krönika är han, paradoxalt nog, gravallvarlig. Han skriver om hur sköra politiska gemenskaper kan bli när de ”förlorar förmågan att förhandla, ge efter och visa fördragsamhet med politiska förluster”. Vad britterna nu mest saknar, menar Hakelius, är viljan att acceptera en kompromiss.

Inför veckans EU-toppmöte får det finnas gränser för älskvärdheten mot och tålamodet med britterna. I torsdags röstade parlamentet i London för att be EU om ännu mer tid för brexit. EU-länderna bör svara med is i magen, ungefär som EU-minister Hans Dahlgren (S) resonerade i Aktuellt häromkvällen:

Säg inte bara no, no, no. Förklara, äntligen, vad ni vill. För EU kan inte ägna mer tid åt grälsjuka britter. Det finns så mycket annat unionen behöver syssla med. Skaffa jobb åt människor, rädda klimatet, bättra på rättvisor …

Time, ladies and gentlemen. Dags att bruka allvar nu.