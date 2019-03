Snart dags att deklarera

Är du sugen på att få skatteåterbäringen redan i april? I nästa vecka öppnar Skatteverket sin digitala deklarationstjänst. Drygt sex miljoner svenskar har möjlighet att godkänna sina deklarationer med bara ett par klick, varav majoriteten ska få tillbaka pengar.

Den 19 mars öppnar Skatteverket för digitala deklarationer. Då kan alla som har bank-id logga in på myndighetens webb och deklarera. Det innebär också att de som väntar på en pappersdeklaration inte längre behöver vänta på besked om den slutliga skatten.

– Det finns flera fördelar med att deklarera digitalt: Man har möjlighet att få skattepengar redan i april, sen innehåller den digitala deklarationen alltid de senaste uppgifterna, säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket, vid ett webbseminarium.

Skatteverket beräknar att omkring sex miljoner svenskar kan deklarera utan ändringar eller tillägg via myndighetens digitala tjänster – via e-tjänsten, appen, telefon eller sms. Av dessa är det drygt fyra miljoner som ska få tillbaka pengar.

För att få pengar redan i april krävs det att deklarationen godkänts digitalt och utan ändringar senast den 2 april. Övriga privatpersoner, även de som deklarerar på papper, får sina pengar i juni.

I webbtjänsten går det också att anmäla ett bankkonto för den som ska få tillbaka skatt.

– Det är fortfarande 900 000 av dem som ska deklarera som inte har anmält bankkonto. Genom att göra det får man pengarna smidigare, säger Anna Sjöberg.

Den som inte har anmält ett bankkonto måste själv kontakta Skatteverket för att begära att få pengarna utbetalda.

En nyhet i år är att den som har skatt kvar att betala kan göra det direkt i e-tjänsten med hjälp av Swish.

Efter ett smärre kaos i fjol med blanketter som petades in genom dörrspringor på skattekontor återinför Skatteverket i år möjligheten att lämna in pappersdeklarationen efter stängning. Särskilda brevinkast öppnas under en begränsad period på ett sextiotal platser.