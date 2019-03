Ett av Sveriges hetaste popband, Smith & Thell, är klara för sommarens musikfestival Torsjö Live utanför Perstorp. Helsingborgsduon får sällskap på festivalen av bland andra Molly Sandén och Sister Sledge.

Efter att ha skrivit låtar till andra artister som Molly Sandén, Darin och Danny Saucedo fick Smith & Thell förra året sitt stora genombrott.

Inte minst med megahiten ”Forgive me friend” som snabbt blev en av de mest streamade låtarna på Spotify och senare också toppade Svensktoppen.

Fredagen den 28 juni kommer det till Torsjö Live för att låta publiken ta del av deras countryklingande popmusik.

Maria Jane Smith och Victor Thell började arbeta tillsammans redan för tio år sedan hemma i Helsingborg. De bor numera i Stockholm och har landat priser som Årets artist på Denniz Pop Music Awards och New international artist of the year på Los Angeles Music Awards.

2017 släppte de debutalbumet ”Soul prints” och duon är i dag också ett av landets mest eftertraktade låtskrivarpar.

På Torsjö Live – som hålls 28–29 juni – spelar även Molly Sandén, Sister Sledge, Dan Hylander & Raj Montana Band, Pernilla Andersson och Henrik Henriksson. Fler artister släpps under våren.