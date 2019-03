Keith Richards om turnén, Jagger och gitarren

The Rolling Stones är på gång med en ny skiva – och fortsätter med den globala succéturnén "No filter" under våren. Men Keith Richards vill inte avslöja om bandet kommer till Europa.

– Jag vill inte avge några löften och jag har inte hört något om att komma till Europa. Men vanligen så gör vi ju två turnéer per år, men jag kan inte säga något om det – men jag älskar ju att spela, säger han i en intervju med Dagens Nyheter

Stones-fans har ändå annat att se fram emot. Just nu jobbar nämligen gitarristen Keith Richards och sångaren Mick Jagger på helt nya låtar, för första gången sedan albumet "A bigger bang" (2005).

Den nyligen fyllda 75-årige Richards och Jagger har haft sina dispyter genom åren – men återförenas gång på gång trots sina olikheter. De umgås däremot inte privat, vilket Richards tror har att göra med att Jagger förmodligen uppfattar honom sig som "alldeles för seriös och idealistisk".

Men förhållandet till gitarren består.

– När du väl har satt dig ner med din gitarr så inser du att det finns ingen ände på vad den är kapabel till. Jag kommer att dö utan att veta allt.