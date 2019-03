Mångsysslaren Fanni Metelius prisas

Skådespelaren och regissören Fanni Metelius tilldelas Kurt Linders minnesfondstipendium om 20 000 kronor.

Metelius slog igenom för en större publik i Ruben Östlunds uppmärksammade familjedrama "Turist", för vilken hon nominerades till en Guldbagge för bästa kvinnliga biroll. Hon gjorde flera kortfilmer, bland annat "Banga inte" och "You never go down on me" innan hon debuterade som långfilmsregissör 2018 med "Hjärtat" där hon också spelade en av huvudrollerna.

"Fanni Metelius får Kurt Linders stipendium för hittills gjorda kreativa insatser inom svensk film, vilka lovar gott för framtiden", skriver Svenska filmakademin i ett pressmeddelande.

Stipendiet har delats ut sedan 1969 till personer under 35 år som gjort framstående insatser på filmens område. Tidigare pristagare är bland andra Roy Andersson, Stina Ekblad, Lukas Moodysson och Amanda Kernell.