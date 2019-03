Rögles säsong över – förlust efter förlängning

Vinna eller försvinna. Rögle försvann efter en gastkramande förlängning – efter att ha tappat en 3–0-ledning. Säsongen är över.

När Rögle skulle spela sin första slutspelsmatch på hemmais på 25 år blev det utsålt på ett kick och de 5051 åskådarna skapade stämning redan på uppvärmningen. Ännu en nivå upp i ljudstyrka när Rögle skrinnade in för matchstart och line up – och det kokade när Ted Brithén satte 1–0 redan i det första bytet. Han lirkade in pucken köksvägen. En målvaktstavla av Jonas Gunnarsson, ja, men snabbt uppfattat av Rögles ledande center.

De grönvita spelarna bubblade av energi inledningsvis, men fem minuter in i matchen tog HV 71 över spelet – även om inte mer än en farlighet skapades innan Rögle ökade på sin ledning.

Leon Bristedt spelade upp till Daniel Zaar som sköt. Pucken fastnade på Ted Brithén framför mål, och han fick i väg ett nytt skott. Gunnarsson räddade med sitt vänstra benskydd, Zaar snappade upp pucken och från bakom mål vallade han in 2–0 via målvaktens högra benskydd.

Eufori bland alla grönvita på läktarna.

Och den steg ytterligare när Daniel Widing i powerplay slog in 3–0 på tennis på sin egen styrning och Gunnarssons retur. Lucas Elvenes stod för förarbetet. Widing var tändningen personifierad och i måljublet körde en slags boxnings-high five med lagkamraterna.

En period senare stod det 3–3...

3–1 var ett skott från höga slottet av David Gustafsson med fri sikt för Rögles målvakt Justin Pogge. Pucken gick för enkelt förbi hans plockhandske i en match av den här digniteten.

3–2 föregicks av en lång diagonalpassning från egen zon av Alexander Ytterell upp till Martin Fehérváry, och därifrån in i slottet till Markus Ljung. Pang, pucken rätt upp i klubbhandskrysset.

Innan 3–3 missade domarna en klar utvisning på David Gustafssons höga klubba upp mot Taylor Matsons öra. HV:s kvittering kom kort därefter efter att just Taylor Matson tagit två dåliga beslut, kanske övertänd från den tidigare incidenten, och blivit av med pucken till Simon Önerud som hittade David Gustafsson i slottet. Han fick skjuta en gång, ta sin egen retur, och Christoffer Törngren fick också två möjligheter att peta in pucken. Försvaret där?

Publiken ökade trycket i den tredje perioden och spelarna svarade upp mot det. Det blev farligt åt båda håll. Sevärde HV-forwarden Mattias Tedenby var nära. Ännu närmare var det när Jesper Williamsson sköt och Taylor Matson vispade i väg returen. Pucken i burgaveln och upp vid den liggande Gunnarssons skridsko intill stolpen.

Med mindre än fyra minuter kvar gick Pogge ut bakom mål och i ett missförstånd med Kodie Curran tog Oscar Sundh pucken och frispelade Robin Figren. Med helt öppet mål missade han pucken. Pogge skulle ha åkt på en utvisning för att han flyttade målburen.

Matchen till förlängning.

Ted Brithén fick Rögles gyllene chans att avgöra i ett två mot ett-läge, men Gunnarsson räddade stort. HV 71 dominerade och 11.34 in i den fjärde perioden tog Rögles säsong slut. Markus Lauridsen stänkte in 3–4.

Rögle har ägnat sig åt hockey sen 1950 och får vänta ytterligare tills klubbens första slutspelsseger blir verklighet.