Årshögsta för oljepriset

Världsmarknadspriset på råolja lyfter till årshögsta. Fortsatta tak för utbudet från Opecländerna och minskad produktion i Iran och Venezuela till följd av USA-sanktioner bidrar till prisutvecklingen.

Ett terminskontrakt för leverans av Brentolja nästa månad noterade under tisdagen drygt 68 dollar per fat, den högsta nivån sedan november 2018. I eftermiddagshandeln har priset dämpats något till 67:70 dollar per fat, en uppgång med 16 cent per fat jämfört med i måndags.

Opec beslöt i måndags att ställa in sitt möte om produktionskvoter i april, vilket innebär att befintliga produktionsbegränsningar som gällt sedan januari fortsätter att gälla till nästa Opecmöte i juni.