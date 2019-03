Ny musikscen på Liseberg

I vår får Stora scenen på Liseberg i Göteborg sällskap av den nybyggda Lilla scenen, där Taubescenens tidigare konsertutbud nu tar plats. Genrebredden kommer att kännas igen från den nu rivna Taubescenen, allt från pop och schlager till hårdrock och hiphop kommer att stå publiken till buds på Lilla scenen, som trots namnet inte är så liten – den tar dubbelt så stor publik som Taubescenen gjorde.

Sammanlagt blir det under våren och sommaren omkring 40 spelningar på Lilla scenen. Klara bokningar är än så länge Augustifamiljen, Plura Jonsson, Pale Honey, Carolina af Ugglas, Crew of Me&You, Smith & Thell och Hardcore Superstar. Först ut på Lilla scenen är Augustifamiljen, under många år husband i tv-programmet "På spåret", som den 27 april inviger scenen tillsammans med inbjudna gäster.