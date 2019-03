Livfulla Sondheimtolkningar från Cyrille Aimée

Alexander Agrell har lyssnat in sångerskans nya album.

Cyrille Aimée JAZZ/MUSIKAL. Move on — A Sondheim adventure.

Stephen Sondheim, 89 år just denna fredag, är förstås den moderna musikalmaestron framför andra. Men varenda Sondheim-nyfiken kanske ändå inte känner för att ta sig an en hel musikal.

Då går det bra att greppa Cyrille Aimées utsträckta erbjudande. Den prisade amerikaniserade fransyskan har presterat ett helt och hörvärt Sondheimalbum; fjorton sånger från nästan lika många musikaler, av vilka några aldrig satts upp.

I arrangemangen på ”Move on” styr jazz, men den samspelar också med mera musikalmässiga ljudbilder och upplägget varieras från spår till spår. ”Take me to the world" drivs med marschtrummor från New Orleans, den lugna ”Love, I hear" spetsas med en Stéphane Grappellisk jazzfiol och ”Being alive” blir en hetsig salsalåt.

Balladen ”Marry me a little” sveps i stråkar och glider in i ett brasilianskt gitarrland, medan ”So many people” är fransk gitarrjazz modell Franska hotkvintetten.

Cyrille Aimée, som fått höra förtjusta utrop från Stephen Sondheim själv, har en ljus, lätt och lekfull sångstil och är vass på scatsång. Men det hindrar henne inte från att också förmedla melankoli och medkänsla.

Aimée är närvarande i låtarna och formar sina tolkningar med både jazzkänsla och den tyngd, tydlighet och energi som goda musikalsolister lägger i varje ord.