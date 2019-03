Föredömligt av Kulturmagasinet att bevara stadens queera historia.

Helsingborgs Prideparad 2017. Bild: LUDVIG THUNMAN

Arkiven betraktas felaktigt som neutrala bärare av information, snarare än institutioner som skapar och påverkar vårt kollektiva minne. Det skriver de kanadensiska arkivforskarna Joan M Schwartz och Terry Cook i artikeln ”Archives, records, and power: the making of modern memory”, som handlar om arkivens maktdimension och arkivariens inflytande på historien.