Vi ”tjuvlyssnar” på kommunstyrelsens ordförande och hans politiske sekreterare.

– Christian, hur vill du ha ditt kaffe?

– Vitt, tack. Vitt som ett sammanträde i kommunstyrelsen!

Deras skratt studsar mot väggarna i det kala lunchrummet och de riktigt myser åt sin jargong. Det är en inspirerande start på fikastunden, en uppiggande refräng.

De skulle kunna ta helg nu, och njuta av hur stort genomslag deras markering mot IS-återvändarna fått i veckan. Vila i euforin. Men det ligger inte för dem. De vill ju så mycket mer. Ann lutar sig fram över bordet.

– Jag vet, Ann. Vi är inne i ett flow nu. Jag vill inte hålla på med en massa småkrafs längre. En sak jag har tänkt på är att Malmö ligger bara en golfbana bort. Och i Malmö springer det ju runt väldigt många som vi inte vill ha hit, ens på besök. Vad tror du om att börja projektera för en mur längs kommunens sydvästra gräns?

– Det är en bra början. Och i förlängningen är det rimligt att göra hela Staffanstorp till en gated community.

Medan hon pratar öppnar Ann anteckningsappen i telefonen och noterar på sin att göra-lista: ”Mur mot Malmö – mejla Trump”.

Hon tar en sipp av kaffet och höjer på ögonbrynen, som i ”ok, vad mer?”. Christian plockar lite förstrött med en saltströare som står på bordet och hummar dovt, liksom trycker ljudet upp i näsan.

– Alltså när muren är klar tänker jag att vi ska införa tullar på vissa livsmedel – ajvar, hummus, du fattar – men det är egentligen en petitess. Vi måste börja blicka längre utåt, uppåt. Jag befarar att det finns en hotbild mot Staffanstorp från yttre rymden. Nu när vi jobbat så hårt på att hålla rent mot asylsökande från jorden måste vi säkerställa att attacken inte kommer från något annat håll.

Ann gillar det hon hör, Christian reser sig och stänger dörren om dem innan han fortsätter.

– Detta är på lång sikt, Ann – min tioårsplan. Har du sett den där tv-serien ”Under the dome”? Där en stad fångas in i en osynlig kupol? Vi kan kapsla in hela kommunen! Ingen kommer in, ingen kommer ut.

Ann antecknar febrilt, under tystnad. Christian reser sig och sätter in kaffemuggen i diskmaskinen, och vänder sig om:

– Ok, vi ses nästa vecka. Då tar vi nya tag.