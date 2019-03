Världen

Terrorgruppen IS uppgång och fall

Terrorrörelsen IS har förlorat sitt sista fäste i östra Syrien, efter att för några år sedan ha lagt en tredjedel av Irak och Syrien under sig. Här är en tidslinje över IS uppgång, grymma styre och gradvisa fall.

2004-2011:I det kaos som rådde efter den USA-ledda invasionen i Irak växer gruppen fram som en gren av al-Qaida. 2006 byter den namn till Islamiska staten i Irak.