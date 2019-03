Fler anmälningar om hets mot folkgrupp de senaste två åren

Under 2017 och 2018 har antalet anmälningar om hets mot folkgrupp ökat rejält, i Ängelholm precis som i nordvästra Skåne i stort.

– Det kan ofta handla om äldre människor som sitter vid sina datorer, säger polisens Zandra Brodd.

Bild: Janerik Henriksson/TT

Under 2017 gjordes 95 polisanmälningar om hets mot folkgrupp i nordvästra Skåne. Under 2018 kom 81 anmälningar in, enligt preliminära siffror.