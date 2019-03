Vår framtid är beroende av att vi lyckas lösa en rad livsavgörande problem. Det är utgångspunkten i två uppmärksammade nya böcker, som båda också ser mer vetenskap och teknik som den enda möjliga räddningen.

Michio Kaku Mänsklighetens framtid - mot Mars, stjärnorna och evigt liv. Volante.

Martin Rees Om framtiden - mänsklighetens utmaningar. Fri Tanke Förlag.

Ny teknik har en tendens att snabbt normaliseras. Smartphones, som för bara en generation sedan var science fiction, är idag en självklarhet. De risker och möjligheter som oundvikligen ledsagar ny teknik normaliseras lika snabbt – kärnvapenhot, klimatförändringar, rymdresor och artificiell intelligens utgör numera en del av vardagen. Men till skillnad från tekniken vi använder kan vi inte ta på risker och scenarier. De når oss istället som bilder, berättelser och information via filmer, böcker och nyhetsmedier. Som sådana genomsyrar de våra liv minst lika mycket som tekniken själv. I mars kommer två böcker om framtiden på svenska från två av de största internationella namnen inom den populärvetenskapliga litteraturen: Michio Kaku och Martin Rees.

Den amerikanske fysikern Michio Kaku diskuterar rymdresor och tekniska revolutioner i "Mänsklighetens framtid". Den brittiske astrofysikern Martin Rees – tillika Storbritanniens Astronomer Royal – diskuterar globala hot och trender i "Om framtiden". Båda böckerna tar som utgångspunkt att mänskligheten står inför livsavgörande problem – problem som skulle kunna innebära civilisationens undergång eller mänsklighetens utplåning. Författarna försöker blicka in i framtiden och säga något om hur mänskligheten kan tänkas lösa dessa problem.

De skiljer sig åt när det gäller tidsperspektiv och fokus. Martin Rees håller sig för det mesta till det här århundradet. Han diskuterar välbekanta hot och trender som klimatförändringar, kärnvapenkrig, automatisering av jobb och artificiell intelligens. Han ägnar också ett kapitel åt att sätta in mänskligheten i ett ”kosmiskt perspektiv” och spekulera om rymdresor. Han förutser utökad utforskning av rymden men tillägger att det ”är en farlig illusion att tro att rymden erbjuder oss en flyktväg från jordens problem.”

Michio Kaku, å andra sidan, blickar långt in i framtiden och använder hoten mot mänskligheten som en språngbräda för att diskutera just olika flyktvägar. För Kaku är flykten från jorden inte en illusion utan en nödvändighet. Om vi lyckas hantera de risker som detta århundrade kan föra med sig hotas mänskligheten på längre sikt av naturliga katastrofer som supervulkaner och kometer. På riktigt lång sikt – miljarder år in i framtiden – hotas mänskligheten av en svällande sol som kommer att koka bort haven. Den slutsats Kaku drar är att vi måste sprida oss ut i rymden – och eventuellt cyberrymden – för att säkra mänsklighetens överlevnad. Vi kommer att behöva kolonisera stjärnorna och/eller ladda upp våra medvetanden i datorer.

Nya upptäcker och uppfinningar förändrar förstås bilden av universum och framtidsutsikterna för mänskligheten hela tiden. Givet den hastighet med vilken tekniken och vetenskapen utvecklas behövs uppdaterade diskussioner kontinuerligt. Ur det perspektivet ger båda böckerna initierade ingångar till dagsaktuella frågor och möjliga framtidstrender. Rees, en av grundarna av Centre for the Study of Existential Risk vid University of Cambridge, är väl lämpad att ge en god bild av forskningsläget. Kakus diskussioner av olika projekt att ta mänskligheten ut i rymden är tankesporrande.

Samtidigt återkommer teman vi har hört förut. Kaku och Rees skriver i en väletablerad populärvetenskaplig tradition där vissa saker tas för givna och andra lämnas osagda. Det tas för givet att livet var bedrövligt innan vetenskapen och den moderna civilisationen såg dagens ljus. ”Under större delen av mänsklighetens historia har våra liv varit eländiga”, skriver Kaku. Rees går ännu längre i sina generaliseringar och projiceringar: ”Urtidsmänniskan var förbryllad och hjälplös inför översvämningar och farsoter, och hade dessutom en benägenhet för irrationell rädsla.” Vetenskapen framstår som mänsklighetens frälsare och vägvisare i en värld som präglas av mörker, grymhet och okunnighet. Det tas för givet att vi har vetenskapen att tacka för att vi har blivit mer ”rationella”. Det tas för givet att hur vi än bemöter mänsklighetens problem består lösningen i mer teknik och vetenskap – mer resurser för forskning, mer vetenskaplig förståelse av världen, mer kontroll över naturen.

Både Rees och Kaku är teknik- och vetenskapsoptimister, men politiskt är Rees mer pessimistisk än Kaku. Medan Kaku menar att vi redan har tagit oss ut ur mörkret och rör oss mot en utopisk framtid – ”vi bevittnar födslovåndorna för [en planetär civilisation] grundad på naturvetenskap och välstånd” – är Rees mantra snarare att det finns ett glapp mellan vad som är möjligt och vad som faktiskt sker. Exempelvis skulle vi kunna lösa klimatproblemen, men vi gör det inte eftersom politik och okunnighet står i vägen.

Denna teknik- och vetenskapsoptimism – vare sig den uttrycks som utopiska drömmar eller dystopiska glapp – pekar på en fundamental laddning i författarnas världsbild. Hur är det möjligt att vidmakthålla synen på vetenskapen som mänsklighetens frälsare och vägvisare när många av de problem som diskuteras i böckerna faktiskt är bieffekter av samma vetenskap? Utan geologi och förmågan att omvandla fossila bränslen till användbar energi skulle vi inte ha klimatförändringar. Utan relativitetsteori och kärnfysik skulle vi inte ha ett kärnvapenhot. Utan datavetenskap och mikroprocessorer skulle vi inte ha ett potentiellt AI-hot.

Svaret är idealisering. Vetenskapen som idé skiljs från vetenskapen i praktiken. Om vetenskapen inte räddar världen och låter mänskligheten förverkliga sin potential är det människornas fel, inte vetenskapens. På så sätt immuniseras vetenskapen från kritik, och ansvaret och skulden läggs på människorna. Glappet mellan idé och verklighet lämnar vetenskapen intakt; om vi bara ger vetenskapen en ärlig chans, lyssnar på experterna och agerar rationellt kommer allt att gå bra.

Man brukar säga att science fiction egentligen inte handlar om framtiden utan om samtiden. Man kan läsa Rees och Kakus böcker på samma sätt. Böckerna säger sannolikt mer om de ideologier, drömmar och rädslor som utmärker samtiden än om vad som kommer att hända i framtiden. Men framförallt har böckerna effekt i samtiden. De är riktade till samtiden. De påverkar bilden av vad vetenskap är. De förstärker idén att vetenskapen är ett unikt och fantastiskt verktyg som skulle kunna rädda mänskligheten – om vi bara vore kloka nog att förstå det. De utgör därigenom ett försvar för den samtida vetenskapens ställning i samhället.

Att ställa kritiska frågor om vetenskapens ställning ska inte tas som intäkt för vetenskapsfientlighet, exempelvis av det slag som syftar till att underminera klimatforskning. Poängen är snarare att teknik och vetenskap har bieffekter i vår faktiska verklighet, oavsett om vi vill det eller inte. Intentioner och idealiseringar är sekundära i det avseendet. Vad jag skulle önska i böcker av Rees och Kakus slag är diskussioner om vetenskapens förutsättningar och konsekvenser i en global civilisation som både är beroende av och påverkar biosfären. Hur stor klimatpåverkan hade upptäckten av Higgsbosonen? Vilka förhållningssätt till naturen fostrar idéer om en framtida kolonisering av rymden? Vilken roll spelar vetenskapen i tillväxtparadigmet? Kan tekniska innovationer rädda klimatet med tanke på att avancerad teknik är beroende av global infrastruktur, storskalig energianvändning och intensiv materialutvinning?

Ett uttalande som lär ha gjorts i den danska riksdagen på 1930-talet äger fortsatt relevans: ”Det är svårt att göra förutsägelser, särskilt när det gäller framtiden.” Om klimatet kapsejsar och det globala kommunikationsnätet slocknar kommer det att vara svårt att bedöma dagens framtidsscenarier eftersom ingen kommer att ha överblick. Det tål att tänkas på vilka berättelser om vetenskap och teknik vi skulle omges av i en sådan situation. Under tiden behöver vi syna våra egna berättelsers förutsättningar och konsekvenser så gott vi kan.