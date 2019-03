R Kelly i rätten om reseförbud

Fakta

Robert Sylvester Kelly är en 52 år gammal artist från Chicago, Illinois, USA.

Bland hans största hits finns "I believe I can fly", "Bump n' grind", "Ignition (remix)" och "The world's greatest".

Kelly har också samarbetat med en lång rad andra stjärnor, såsom Janet och Michael Jackson, Céline Dion och Britney Spears.

Ett av de första samarbetena kan dock ha varit ett förebud om de anklagelser som sedan skulle prägla delar av R Kellys karriär. Aaliyah var knappt tonåring när han träffade henne i början av 90-talet. Han producerade hennes album "Age ain't nothing but a number", och det finns uppgifter om att de gifte sig i lönndom 1994, trots att hon var minderårig.

Aaliyah omkom i en flygolycka 2001, 22 år gammal.