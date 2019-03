EU:s 5G-strategi riskerar reta USA

Under den kommande veckan planerar EU-kommissionen att be sina medlemsländer att kartlägga potentiellt känsliga delar av 5G-nätverket, som skulle behöva extra skydd om Huawei eller någon annan kinesisk leverantör får i uppdrag att bygga viktiga kommunikationssystem, rapporterar Financial Times.

Syftet är att utveckla en mer enhetlig strategi inom EU för att möta de utmaningar som Kina utgör, samtidigt som man vidmakthåller att nationell säkerhet förblir de enskilda medlemsländernas ansvar.

Strategin går i linje med de flesta EU-ländernas förhållningssätt, men riskerar att förarga USA som vill stänga ute kinesiska företag från känsliga områden inom elektronisk infrastuktur. Amerikanska topptjänstemän har varnat för att det transatlantiska försvarssamarbetet riskeras om Europa släpper in Huawei.

Såväl Huawei som den kinesiska regeringen har förnekat att företaget skulle utgöra ett säkerhetshot.