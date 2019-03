Musikfestival i tre dagar på Rockbåten

Hiphop, metal, pop och rock är huvudingredienserna i den tre dagar långa musikfestivalen A world of music festival som arrangeras på Rockbåten 4–6 april.

– Det är viktigt att unga band får chansen att komma ut och spela live, säger Goran Rabar.

17 band kommer att spela på årets upplaga av festivalen A World of Music i Helsingborg.

– Det är sjätte året vi arrangerar festivalen. Förra året höll vi till på fyra olika scener. I år har vi valt att koncentrera allt till Rockbåten, säger Goran Rabar på ABF Helsingborg.

– Det är viktigt att unga band får chansen att komma ut och spela live. Det finns ganska få möjligheter för oetablerade band i dag.

Musikaliskt är de tre dagarna uppdelade på hiphop och rap (torsdag), metal (fredag) samt pop, rock och hårdrock (lördag).

Ett av banden som ska lira är The Hierarchies från Helsingborg. En grupp som bildades 2017.

– Det var jag och John (Gustafsson) som startade bandet. Sen fick vi med resten av medlemmarna efter några månader, säger Joel Spångberg.

– Men alla i gänget har känt varandra sen gymnasiet. Vissa av oss har också spelat ihop i andra band, säger John Gustafsson.

The Hierarchies rör sig i den alternativa pop och rock-fållan.

– Men vi är influerade av olika genrer. Det finns både funk- och jazz-inslag i musiken, säger Kjell Pihlström.

Goran Rabar konstaterar att många av banden kommer från Helsingborg med omnejd, men det finns också grupper från Perstorp, Malmö, Lund, Trelleborg och Hässleholm. Melodiösa metal-bandet Wicked Wendy kommer från sistnämnda stad.

Några av festivalens mer rutinerade band spelar under lördagen. Som Suomen Pojat och Alicate. Sistnämnda band släppte nyligen nya albumet ”Unforgiven to be forgiven”, utgivet på Landskrona-bolaget Melody.

Gruppen har tidigare släppt ”World of anger” (2009) och ”Free falling” (2013). De har även turnerat både i Sverige och utomlands och bland annat varit förband till Deep Purple-sångaren Ian Gillan.

Framöver planerar Goran Rabar för ytterligare en stor festival. Det blir en utomhusfestival i sommar.

– Då arrangerar vi en stor festival över tre dagar i Grytan. Den kommer att pågå 25–27 juli, tillägger han.