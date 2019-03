Nej till bostäder i parken – ändå oklart om Sundspärlan räddas

En majoritet av de politiska partierna säger nej till bostäder uppe i parken vid Sundspärlan. Men danspalatsets framtid är ändå osäker. Aktivisterna fortsätter att samla in namn och är nu uppe i 6 000 underskrifter.

Under tisdagen träffade företrädare för Sundspärlan stadens högsta politiker, Peter Danielsson (M) och Jan Björklund (S) för att ge en bild av verksamheten och vad den betyder för Helsingborg.

– Syftet var att beskriva hur viktig denna verksamhet är för Helsingborg, en kommun som brukar tala sig varm för att vara en evenemangsstad som vill ha många besökare, säger Jan Andersson, ordförande för Sundspärlan.

Folkparkens framtid är ju som HD berättat tidigare osäker. Exploateringsbolaget som äger danspalatset vill riva byggnaden och ersätta den med bostäder och en skola. En fråga som splittrar politiken.

Däremot finns ingen en majoritet för några bostäder uppe i parken. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna kommer inte att ställa sig bakom en sådan planansökan när – eller om – den når stadsbyggnadsnämnden senare i år.

– Vi säger nej till att bygga i parken, säger Jan Björklund.

Det är trots det inte självklart att Sundspärlan blir kvar. Sverigedemokraterna har inte tagit ställning till rivningsfrågan eller hur verksamheten ska drivas.

– Vi måste ha en konsekvensanalys. Vad händer om det blir skadeståndskrav mot kommunen, säger Michael Rosenberg (SD).

Sedan tio år finns ett avtal mellan staden, Riksbyggen, Peab och HSB om att bygga bostäder i parken. Ett avtal som kom till när Sundspärlans ekonomi var ansträngd och byggnaden var i ett stort behov av renovering. Om Sundspärlan ska vara kvar måste det här upplägget förändras.

– Eftersom Jan Björklund var med och arbetade fram förslaget så förutsatte jag att han hade förankrat det i sitt parti och att det därmed fanns en majoritet för att gå fram med bostadsplanerna. Nu är vi i ett läge där vi måste tala med S om vad de egentligen menar, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande.

Förutom rivning och bostäder återstår ytterligare en knut att lösa för Sundspärlan. I dag får verksamheten, som drivs i bolagsform, ett årligt driftsbidrag på 4,5 miljoner kronor. Efter 2021 är det oklart om stödet finns kvar.

– Vad jag förstår av våra jurister är det inte tillåtet att ge bidrag hur som helst, det måste upphandlas, säger Peter Danielsson.

Utan stödet från kommunen hade Sundspärlans ekonomi inte gått ihop.

Samtidigt som frågan politiskt går in i en avgörande fas fortsätter det folkliga engagemanget kring Sundspärlan. Folkparksaktivisten Connie Carlsson och en liten grupp kring henne samlar in namn för en folkomröstning. På två veckor har de fått in 6 000 namn, hälften av dem med fullständiga uppgifter som krävs för att driva kravet på en folkomröstningen. Övriga kan bo på andra orter och har skrivit på bara för att driva opinion.

– Det är inga problem att få folk att skriva på, problemet är att hinna med, säger hon.

Jan Andersson säger att Sundspärlan inte överlever utan byggnaden.

– Nej, det är min bestämda uppfattning att vi inte gör det. Teoretiskt går det naturligtvis att överleva. Men Sundspärlan är så intimt förknippad med byggnaden och platsen.

I samband med kommunfullmäktige den 23 april planeras en manifestation för att rädda Sundspärlan.