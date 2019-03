RNB ökar försäljningen

Klädbolaget RNB Retails and Brands som bland annat driver klädkedjorna Polarn o Pyret och Brothers redovisar ett resultat före skatt på minus 37 miljoner kronor för det andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår, från december 2018 till och med februari i år.

Det kan jämföras med resultatet på 1 miljon kronor motsvarande period ett år tidigare.

Omsättningen steg dock till 604 miljoner kronor jämfört med 589 miljoner kronor föregående år.

Under årsstämman som hölls under det andra kvartalet beslutade bolaget att genomföra en omstrukturering av koncernen. Kostnaden för omstruktureringsarbetet uppgick till 16 miljoner kronor under kvartalet.