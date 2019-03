FI inte inblandad i razzia

Finansinspektionen (FI), som utreder misstänkta penningtvättaffärer i Swedbank, är inte inblandade i razzian mot banken, enligt FI-chefen Erik Thedéen.

– Vår utredning handlar ju om deras kontrollsystem, för att komma åt penningtvätt i Sverige och Baltikum. Razzian handlar ju om misstänkt insiderinformation. Det är samma bank, men i övrigt ser jag inte att det har någon direkt koppling, säger Thedéen till TT.

Han tillägger att de uppgifterna om misstänkt penningtvätt är allvarliga.

– Vi ser allvarligt på de uppgifter som har kommit fram nu. Det är därför vi har inlett en undersökning med myndigheterna i de baltiska länderna.

– Jag vill inte säga om jag är förvånad eller inte. Att det har funnits risker i Baltikum har vi vetat. Sedan har det inte varit den här exakta beskrivningen av transaktioner, det är nytt. Och det finns all anledning att ta in all den här informationen som kommer nu i de undersökningar vi gör med våra baltiska kollegor.

Utredningen av de misstänkta penningtvättransaktionerna i Swedbank kan vara klara senare i år, enligt Thedéen. Men han vill inte sätta något datum.

– Den här utredningen vi gör nu är att gå igenom om banken har följt regelverken. Och om de inte gör det, ska vi ha någon typ av påföljd eller sanktion. Det är en omfattande analytisk process men det är också en omfattande juridisk process. Det är lite som att inleda en förundersökning.

Enligt FI-chefen har ny personal rekryterats efter hösten alla avhopp från FI:s avdelning för penningtvätt.

– Vi har ju också sagt att vi kommer att tillföra ökat kapacitet från den organisation vi har. Och den avdelning som hade problem med personalomsättning är nu fullbemannad. Men det här är ju en mycket, mycket stor uppgift vi har framför oss så det är klart att det är en press på organisationen att lyckas med detta.

Det har från FI:s sida även begärts utökade resurser för nästa år, vilket skulle öka kapaciteten ytterligare enligt Thedéen.

Hårdare sanktioner och skärpta regelverk kan behövas på sikt, enligt Thedéen, men han ser just nu inte detta som något problem.

– Vi får väl se framöver om vi tycker så, men i dag tycker jag inte vi ser det. Om vi i dag hade genomfört de sanktioner vi gjorde 2015 mot Nordea och använt det regelverk vi har i dag hade storbanken fått bötesbelopp på mångmiljardbelopp. Så innan vi börjar prata om skärpta regler tycker jag att vi ska tillämpa de regler vi har.