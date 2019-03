Natten till söndag går vi miste om en timmes sömn. Bästa taktiken inför helgen? Gå ut hårt, med rock, öl eller bio, och plana sedan ut med en lugn söndag. Festprissar dansar ända in i kaklet.

Upptäck lokala talanger

Nystartade konceptet Öppen scen är en mötesplats för lokala talanger, oavsett om det rör sig om musik, stand up eller något helt annat. Premiären invigs bland annat av artistgruppen från Erik Ruuths kulturhus.

Fredag klockan 16.30–21.00, Höganäs saluhall, Bruksgatan 36Z, Höganäs.

Sjung på bio

Dags för månadens sing along-föreställning. Turen har kommit till Baz Luhrmanns film ”Moulin Rouge” som tar med publiken till det tidiga 1900-talets Paris mitt under den bohemiska revolutionen.

Fredag klockan 19.30, biograf Röda kvarn, Karlsgatan 7, Helsingborg.

Hitta lugnet bland konsten

Från utbränd till kreativ. På läkarens inrådan började Anna-Karin Gomes att vistas i skogen för att stressa ner. Resultatet blev en samling naturinspirerade teckningar som ledde till hennes första utställning ”Av jord är du kommen”. Visas till och med den 5 april.

Fredag klockan 14–18, Kulturhotellet, Södergatan 15, Helsingborg.

Fira Barskis första år

Mikrobryggeriet Brewskis egen bar Barski firar ettårsjubileum. Det innebär fest i dagarna två. För första gången tar Helsingborgsbryggarna från Brewski över samtliga öltappar på stället, vilket innebär 100 procent lokal öl.

Fredag och lördag, klockan 16–23.55, Barski, Norra Storgatan 16, Helsingborg.

Se rocktrio på framfart

Lundatrion VA Rocks har sedan debutskivan ”Pull no punches” (2018) betat av många mål. Turné i både Sverige och Tyskland, spelning på Malmöfestivalen och Sweden Rock Festival. Nu återvänder bästa vännerna Ida Svensson Vollmer, Frida Rosén och Klara Wedding till Helsingborgsscenen.

Fredag klockan 21, Rock'n'rollbaren, The Tivoli, Helsingborg.

Färgas av ”Tant Kofta”

Garnfantaster vet vikten av att hitta rätt garn. Lotta Blom, mer känd som ”Tant Kofta”, bjuder in till utställningen ”Jakten på den finaste färgen”. Där delar hon med sig av arbetsprocessen och sökandet efter inspiration, bland växter, djur och ting. Det blir även föredrag och bildvisning.

Lördag klockan 10, Hemslöjden Skåne, Landskrona

Gå på skivmässa

Skivsamlare har att göra i helgen. I Ängelholm upprätthåller eldsjälarna Anders Johnsson och Jonas Brytner den mångåriga traditionen med skivmässa. I Landskrona arrangerar Gert Nilsson sin första. Sammanlagt många meter vinyl att sovra bland.

Lördag klockan 11–15, Norra Sockerbruksgatan 5, Ängelholm.

Söndag klockan 11–15, Folkets hus, Säbygatan 16, Landskrona.

Fynda på lyxloppis

Fjolårets julklapp, det återvunna plagget, banar väg för ett hållbart mode. Köp eller sälj alltifrån kläder, accessoarer och mindre inredningsdetaljer. För den som går ut riktigt hårt finns det dryck och tilltugg på plats, som håller energin på topp.

Lördag klockan 12, Clarion Grand Hotel, Stortorget 8, Helsingborg.

Spana in nya keramiskt center

Helgens dubbelvernissage hålls i nybyggda lokaler. En retroutställning om den experimentella Höganäskeramikern Yngve Blixt tar plats i stora galleriet, med keramikverk från 1940- till 80-tal. I lilla galleriet ger Frida Nilssons drejade bruksföremål bevis på hennes tidlösa formspråk.

Lördag klockan 13, Keramiskt center, Gärdesgatan 4B, Höganäs.

Kliv in i Pettsons värld

Skådespelarna Alice Barte och Camilla Högströms berättarteater gläntar på dörren till Sven Nordqvists universum. I korta scener presenteras finurliga karaktärer som Pettson och Findus, Mamma Mu och Kråkan. För barn från 3 år och uppåt.

Lördag klockan 11, Bjuvs bibliotek, Norra Storgatan 3c.

Gå på bluesrockkonsert

Bluesfenomenet Bror Gunnar Jansson rivstartade året med singeln ”Stay out all night long" och SVT:s ”På spåret”. Nu är artisten mitt uppe i en stor turné och kommer med basist och trummis till Helsingborg. Malmöbandet Alabama Moonshine Co. värmer upp scenen.

Lördag klockan 20, The Tivoli, Helsingborg.

Ultradansa till dj Wahlstedt

Svartklubbens fyraårsjubileum blir som en försmak på sommarens Ultra Music Festival Europe. Kvällens hedersgäst, dj Wahlstedt, är nämligen klar för sommarens hajpade elektroniska musikfestival i Kroatien. Göteborgaren spelar sin musik som hyllats av kollegor som Tiësto och David Guetta, ihop med klubbens resident dj Spiik.

Lördag, från klockan 23.30, Svartklubben, Bruksgatan 2, Helsingborg.

Klubba med 35-plussare

Efter en lyckad premiär är Klubb 35+ tillbaka. Glöm sommartiden och dansa som om det inte fanns någon morgondag. Dj Essy-Ehsing står för musiken med en välblandad mix av hits från nu och då.

Lördag klockan 22–03, Harrys, Järnvägsgatan 7, Helsingborg.