”På spåret”-artist gästar Helsingborg

Idag den 30 mars spelar Bror Gunnar Jansson på The Tivoli. Han fick ett oväntat genombrott tack vare tv-programmet ”På spåret”.

Bror Gunnar Jansson har i flera år verkat som artist lite i skymundan och med närmast kultstatus.

Men 1 februari fick han något av ett större genombrott, då han deltog i populära tv-programmet ”På spåret” och framförde två låtar. Dels Dr Johns ”Right place wrong time” samt The Hives ”Walk idiot walk”.

Vilket ledde till ett nyvaknat intresse och ett rejält uppsving på Spotify för Bror Gunnar Janssons musik.

Själv är han inte särskilt förvånad.

– Ja, det har väl blivit lite så att jag flugit under radarn i Sverige. Det blir ju så när man gör smalare musik.

Han är uppvuxen i en musikerfamilj där jazz och visor dominerade.

– Det har påverkat mig. Sen har jag genom jazzen även hittat fram till annan amerikansk folkmusik som blues och country.

Tidigare i år släppte Bror Gunnar Jansson singeln ”Stay out all night”, en försmak av kommande albumet ”They found my body in a bag”.

En platta som blir lite av true crime i musikform. Låtarna kretsar nämligen kring ett antal mordfall med svensk koppling.

På The Tivoli framträder Bror Gunnar Jansson med en trio och spelningen är en av de sista på vårens turné.