Luleå till semi – slog ut mästaren

Miss på första. Men Luleå slog in den andra matchbollen i kvartsfinalserien mot Växjö och är nu första lag att bli klart för semifinal i SHL efter 4–1 på hemmaplan.

– Vi gjorde vår bästa match nu i den femte och det visar på klass, säger Luleåtränaren Thomas Berglund till C More.

Regerande svenska mästaren Växjö har varit i brygga i SM-slutspelet. Efter tre raka förluster mot Luleå lyckades laget reducera kvartsfinalserien i torsdags, där Dominik Bokk avgjorde i förlängningen och gav Växjö-supportrarna nytt hopp.