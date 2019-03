Berglund tillbaka som vinnare

I fjol hade travamatören Oscar Berglund en fantastisk sommar med mängder av segrar. Men under hösten drabbades hela stallet av en elakartad förkylning som höll i sig i flera månader. Nu är Berglunds hästar tillbaka på banan igen och på söndagen blev det en V75-seger med Hope And Dreams. – Det känns otroligt skönt att hästarna fungerar igen, sade Berglund.

Ulf Ohlsson körde Hope And Dreams till seger i V75-2 i Boden. Stoet hade 20 respektive 40 meter fram till de övriga hästarna i starten. Men redan varvet från mål satt Ohlsson fint placerad utvändigt om ledaren.

– Jag ville vara så nära täten som möjligt. Sitter man kvar där bak kan det lätt komma hästar i vägen och man får för långt fram. Men Hope And Dreams är stark och klarade det bra. Skönt för Oscar att hästarna är tillbaka i form igen, han hade en tung höst med många sjuka hästar, sade landets segerrikaste kusk Ulf Ohlsson.

26-årige Berglund log brett efter årets första V75-seger.

– Det var tufft i höstas när man gick runt i stallet och hörde hästarna stå och hosta. Men det släppte till slut och jag har kunnat träna på bra under vintern. Den här segern känns otroligt skön och jag hoppas på en bra sommar igen, sade Jämtlandsamatören.

I fjol tog stallet 23 segrar och körde in närmare 1,7 miljoner kronor. Tio segrar kom under maj och juni. Berglund fick också vinna V75 hemma på Östersundstravet, vilket var mycket stort. Vinnarhästen var just Hope And Dreams.

Det blev ytterligare en stallseger i Boden utanför V75-spelet. Mats Djuse ledde från start till mål med Explosive Mearas.

– Det känns underbart att få vara med och tävla igen även om Explosive Mearas borde ha vunnit enklare i dag, summerade Berglund, som bor granne med familjen Djuse i Brunflo, ett par mil utanför Östersund.

Mats Djuse jobbar hos Berglund och har fått en väldigt bra start som kusk i år med 14 segrar.

Lillebror Magnus Djuse vann högsta klassen i Boden bakom Mr Golden Quick. Ekipaget gick från sista till första plats efter en mäktig spurt över upploppet.

Äldre bröderna Djuse, Mattias och Martin, är proffstränare på Solvalla respektive Bergsåker.