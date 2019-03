Rocklåtar av Queen, argentinsk tango och operastycken ur ”Carmen” sätter tonen för Tonicaorkesterns vårkonsert. Den 7 april bjuds det på en blandad kompott, med en lokal operastjärna som gästsolist i Gustav Adolfs kyrka.

Den 63 år gamla amatörorkestern från Helsingborg är traditionen trogen och välkomnar våren med en konsert.

Söndagen den 7 april bjuder Tonicaorkesterns 45 musiker in till Gustav Adolfs kyrka.

Konsertprogrammet fångar upp såväl populära tongångar som äldre musikstycken.

Publiken får bland annat höra några av den brittiska rockgruppen Queens bästa hits, från den trefaldigt Oscarsbelönade filmen ”Bohemian rhapsody”, argentinsk tango av Piazzolla, Hugo Alfvéns ”Roslagsvår” samt stycken ur Georges Bizets opera ”Carmen”.

Operasångerskan Carolina Tholander förstärker orkestern med sin välkända stämma. Hon kommer bland annat att sjunga delar ur Andrew Lloyd Webbers ”Phantom of the opera”, Franz Lehárs ”Meine Lippen, sie küssen so heiß” samt den välkända arian ”Nessun dorma” ur Giacomo Puccinis opera ”Turandot”, som blivit en klassisker genom bland andra Jussi Björling och Luciano Pavarotti.

Dirigerar gör Lars Löfgren, tidigare musiklärare och kulturhuschef i Höganäs samt konstnärlig ledare för Kullabygdens musiksällskap.