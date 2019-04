HV71 utjämnade mot Färjestad

Kvartsfinalrysaren mellan HV71 och Färjestad lever vidare. Jönköpingslaget vände två gånger om i den sjätte matchen och vann med 5–3. Nu väntar en avgörande match i Karlstad.

Färjestad fick en drömöppning när Sebastian Erixon skickade in en puck framför mål som via en HV-skridsko letade sig in bakom Jonas Gunnarsson redan efter dryga minuten.

Men det blev också det enda glädjeämnet för grundserievinnaren i den första perioden.

För hemmalaget kom i våg efter våg. Och en stund senare kom också kvitteringen. Isac Brännström höll sig framme och kunde rafsa in 1–1 med knappt tre minuter kvar av öppningsakten.

Med bara sju sekunder kvar av perioden kom också 2–1 när Mikko Lehtonen snärtade in pucken bakom Markus Svensson i spel i numerärt överläge. Fullträffen var HV71:s blott andra på 25 försök i spelformen under slutspelet.

Hemmalaget fortsatte att vara det spelförande laget i mittperioden. Men det var gästerna som skulle få jubla.

Joakim Nygård roffade åt sig pucken framför mål, drog den snabbt åt höger och sprätte upp kvitteringen i spel fem mot fyra.

Kort senare var det dags igen. Jesper Olofsson hittade en fri yta vid bortre stolpen, tog emot pucken och sköt in gästernas andra ledningsmål efter att påpassligt ha lurat bort HV-försvarets markering.

Färjestad var där och då i semifinal. Men hemmalaget skulle göra en rysare av även den sjätte kvartsfinalen.

Junioren Max Wennlund – som gjorde sin andra slutspelsmatch – fick ett läge framför Svensson och drog in 3–3. Kvitteringen var forwardens första slutspelsmål i karriären.

I inledningen av den tredje perioden kom också segermålet när Didrik Strömberg pricksköt 4–3 i krysset från sin position vid offensiv blålinje.

Med knappa minuten kvar gjorde Anton Bengtsson 5–3 i tom bur.

Matchserien avgörs nu i en sjunde och avgörande fajt i Karlstad på onsdag.