Då kommer The Raconteurs nya album

Supergruppen The Raconteurs släpper sitt första album på över tio år den 21 juni, skriver NME

Plattan beskrivs av gruppen som ”Rock 'n' roll-albumet ni har väntat på” och får titeln ”Help is stranger”. Alla låtar utom en cover av Donovans ”Hey gyp (dig the slowness)” från 1965, har skrivits gemensamt av Jack White och Brendan Benson.

The Raconteurs bildades 2006 av Jack White, Brendan Benson, Patrick Keeler och Jack Lawrence. Gruppen släppte två studioalbum, ”Broken boy soldiers” och ”Consolers of the lonley”, innan man bestämde sig för att ta en längre paus 2010.

I oktober 2018 kom beskedet att bandet hade en ny skiva på gång och i december släpptes de två nyskrivna låtarna ”Sunday drive” och ”Now that you're gone”.