Förare missade avståndet – rände in i baken på annan bil på 112:an

En kvinna misstänks för trafikbrott efter att ha krockat med en annan bil på väg 112 i höjd med Farhult på måndagskvällen.

Strax före klockan 17 på måndagen inträffade en trafikolycka i korsningen väg 112 och Svartelandsvägen i höjd med Farhult.

En bil skulle svänga vänster in på Svartelandsvägen och väntade på att få fri väg, när en annan bil for rätt in i baken.

Ingen av bilförarna skadades. Däremot fick båda bilarna bärgas från platsen.

Enligt polisen misstänks den kvinnliga bilföraren som orsakade olyckan nu för vägtrafiksbrott i form av att inte ha anpassat avståndet till bilen framför.