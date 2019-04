Under helgen ska tjuvar ha försökt ta sig in i en av förskolebyggnaderna på Allégatan i Ekeby. På morgonen upptäcktes brytmärken på en dörr, men gärningsmännen ska inte ha lyckats ta sig in och inget hade stulits.

Ytterligare en polisanmälan har gjorts efter helgen. Någon ska ha försökt slanga diesel ur en av förskolans bussar. Runt tio liter drivmedel tros gärningsmännen ha fått med sig.