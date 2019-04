På söndagskvällen upptäckte ägarna till en villa utanför Hjärnarp att tjuvar tagit sig in i bostaden under helgen. Okända gärningsmän ska ha kommit in i huset genom att bryta upp ett fönster, och sedan sökt igenom övervåningen.

Enligt polisanmälan verkar det om förövarna fått med sig smycken. Vad som stulits i övrigt är oklart.