Flera stölder ur förvaringsskåp vid simhallen på Filborna

Under mars månad har polisen fått in sju anmälningar om stölder från Filborna simhall. Nu ska ronderingen i omklädningsrummen öka och de äldsta skåpen bytas ut.

De besökande till Filborna Arena uppmanas att inte lämna sina värdesaker i skåpen i omklädningsrummen. Bild: Jennie Lorentsson

Under mars månad har polisen fått in sju anmälningar om stölder på Filborna Arena i Helsingborg. Anmälningarna i mars utgör mer än hälften av alla de stöldanmälningar som gjorts under hela det senaste året.