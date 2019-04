Like a prayer? Mer som en förbannelse

Att ge poplåtar en klassisk inramning är som att stänga in dem i en korsett, tycker Henrik Halvarson.

Helsingborgs symfoniorkester KLASSISKT. Med Helsingborgs konserthuskör. Dir: Fredrik Burstedt. Musik av Britten, Hindemith och Madonna. Helsingborgs konserthus 4/4.

Popmusik och klassisk musik går inte särskilt bra ihop. Försöken att blanda dem har oftast fallit väldigt dåligt ut. Popens omedelbara fysiska kvaliteter hämmas av den klassiska musikens kontrollerade struktur. När en symfoniorkester eller kör framför poplåtar blir det alltför ofta fyrkantigt stelbent och pretentiöst. Popkänslan som är dess kärna försvinner helt och hållet.

När Konserthuskören och Helsingborgs symfoniorkester framförde Madonnas låt "Like a prayer" på torsdagskvällen blev resultatet precis så misslyckat som befarat. Det blev svulstigt och pompöst på det allra mest pinsamma viset. I stället för att bli ett både-och i mötet mellan klassiskt och pop blev det ett varken-eller. De fina kvaliteter Konserthuskören har, och som man visade upp i Brittens "Rejoice in the Lamb", saknades helt i "Like a prayer".

Det var tur att den var så kort.

Men hur fint klingade inte kören sedan i "Rejoice in the lamb". Brittens tonsättning av 1700-talstexten är så inspirerad och passade kören perfekt. Imogens Holsts känsliga orkestrering lät kören höras in i minsta detalj. Och här fanns inga tveksamheter i körens insatser. Alla satt som en smäck. Därtill var det mycket glädjande att höra de fyra solister som hämtats ur kören. Deras insatser var utsökt framförda. Konserthuskörens ledare Mats Paulson ska ha stor heder.

Det var lika glädjande att åter se HSO:s förste konsertmästare Fredrik Burstedt på dirigentpulten. Hans sätt att få Brittens musik att liksom sväva, genomlyst av en nästan naiv glädje. Det var förunderligt och enkelt på samma gång.

Burstedts tolkning av Paul Hindemiths "Mathis der Maler"-symfoni ägde å andra sidan en resning som gjorde det lätt att tänka på musikens ursprung i det nazistiska Tyskland. Det var klart att nazisterna inte skulle tycka om dess vägran att anpassa sig till den historieförfalskning som makthavarna krävde.

Hindemith kan ibland vara knastertorr i sin nyklassicistiska fyrkantighet, men Burstedt framhävde hans raffinerade klangbehandling och dramatiskt säkra frasering. Den sista satsen kan ibland kännas uppstyckad och väl lång i förhållande till de föregående satserna, men dirigenten hade lyckats ladda de olika delarna med en övergripande rörelse framåt. Imponerande!