Liverpool eller Manchester City. Den frågan har Manchester Uniteds supportrar tvingats förhålla sig till under större delen av säsongen. Det stod tidigt klart att José Mourinhos lagbygge inte skulle räcka till och efter 1–3 mot just Liverpool den 16 december fick han sparken. Manchester United spelar ändå en avgörande roll om det blir Jordan Henderson (Liverpool) eller Vincent Kompany (Manchester City) som får lyfta pokalen den tolfte maj. Den 24 april är det nämligen dags för Manchesterderby på Old Trafford.