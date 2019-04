Sport

Sjätte plats bra gjort av Well Dones vikarie

Patrik Kittel blev sexa i världscupfinalen i dressyr på Delaunay. Det var ganska bra gjort. Men i EM väljer han på nytt det känsliga stoet Well Done.

– Jag tror inte att hon riktigt hade klarat detta, säger Kittel om att tävla på Well Done i Göteborg.