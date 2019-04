TV: Se den rafflande duellen när Fredricson red hem segern

Efter en halvdan inledning av de svenska ryttarna såg Peder Fredricson till att hemmapubliken fick jubla i Scandinavium. Under fredagens omgång i världscupfinalen red han hem segern efter en rafflande omhoppning – där han hade hundradelarna på sin sida.

Efter torsdagens första omgång i världscupfinalen var ingen av de tre svenskarna särskilt upprymda. Fajten om söndagens topplaceringar kändes långt borta. Henrik von Eckermann låg på en sextondeplats och Skånebaserade ryttarna Irma Karlsson och Peder Fredricson låg på en tjugoandra- respektive elfteplats.

– Jag tror tyvärr att jag hade varit tvungen att ha ridit felfritt om jag ska vara med i toppen, sa Peder Fredricson efter torsdagens omgång med All In.

Lyckosamt visade det sig dagen därpå att den regerande Europamästaren hade fel. Till fredagens omgång bytte han häst och red in på banan med Catch Me Not. Tillsammans levererade de två felfria rundor, och var dessutom snabbast.

Mellan Fredricson och tvåan, spanjoren Eduardo Alvarez Aznar, skiljde det bara tre hundradelar i den avgörande omhoppningen. Se deras ritter ”head to head” här:

Trots att Catch Me Not bara tävlat internationellt i ett år har ekipaget haft flera stora framgångar ihop. Det var under Falsterbo Horse Show förra sommaren som Peder Fredricson presenterade den 13-årige valacken för den svenska publiken då de vann det prestigefyllda Falsterbo Derby. Om det blir det relativt nya stjärnskottet som får vara med i söndagens avgörande, eller om det blir publikfavoriten och guldhästen All In, återstår att se. Peder Fredricson har lyxproblemet att han har två topphästar att välja mellan.

Inför sista omgången ligger Fredricson tvåa, bara ett fel efter Eduardo Alvarex Aznar som gick upp i ledning efter fredagens andraplats.